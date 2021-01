Rechtbank: Japan moet Zuid-Koreaanse 'troostmeisjes' compenseren

Japan moet twaalf Zuid-Koreaanse vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog als seksslaaf werkten een schadevergoeding betalen. Een rechtbank in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul heeft dat bepaald. Japan heeft al gezegd dat het zich niet zal houden aan de uitspraak.

De twaalf werden in de oorlog, toen Japan Zuid-Korea bezet hield, ingezet als 'troostmeisjes'. Dat waren vrouwen die door het Japanse leger werden gedwongen om in militaire bordelen te werken.

De twee landen ruzieden jaren over compensatie voor de troostmeisjes. In 2015 sloten de regeringen een akkoord dat daaraan een eind moest maken, maar de later aangetreden Zuid-Koreaanse president Moon veegde die deal van tafel omdat hij het er niet mee eens was.

75.000 euro per persoon

De twaalf vrouwen die de huidige zaak aanspanden, deden dat al in 2013. In de tussentijd zijn er zeven overleden. De rechtbank heeft nu bepaald dat alle twaalf recht hebben op 100 miljoen won, oftewel bijna 75.000 euro.

Het verweer van Japan dat een Zuid-Koreaanse rechtbank niet gerechtigd is om de Japanse overheid aansprakelijk te stellen, is volgens de rechter niet houdbaar. "Er is geen sprake van staatsimmuniteit, omdat de misdaden tegen onze burgers werden gepleegd op het Koreaanse schiereiland, dat illegaal werd bezet door Japan", staat in het vonnis.

De vrouwen zijn volgens de rechtbank het slachtoffer geworden van "ruwe seksuele activiteiten" door Japanse militairen. Ze kregen onder meer te maken met geslachtsziektes, ongewenste zwangerschappen en mentale problemen die nooit zijn verdwenen.

Spanningen lopen op

Het vonnis komt op een moment dat de betrekkingen tussen Japan en Zuid-Korea toch al niet goed zijn. Er spelen handelsconflicten en de landen steggelen ook over compensatie aan Zuid-Koreaanse dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog.

In een reactie heeft de Japanse regering de uitspraak onacceptabel genoemd. De Zuid-Koreaanse ambassadeur in Tokio is op het matje geroepen.

Zuid-Korea zegt op zijn beurt dat het de uitspraak van de rechter respecteert en dat het belangrijk is dat de waardigheid van de vrouwen wordt hersteld. De regering wil onderzoeken wat het vonnis zal betekenen voor de betrekkingen tussen beide landen. "We hechten aan een constructieve samenwerking", staat in een verklaring.