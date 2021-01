Omstreden woningbouwplannen naast Paleis Soestdijk worden aangepast

De bouwplannen voor tachtig appartementen en een hotel naast Paleis Soestdijk worden aangepast. Eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep gaat een alternatief woningbouwplan maken, omdat op het huidige veel kritiek is.

De eigenaar wil met het bouwen van woningen de restauratie van het voormalige woonpaleis van Juliana en Bernhard financieren. Voor de bouw moeten in het bos op het marechausseeterrein naast het paleis bomen gekapt worden. Een petitie om dat te voorkomen werd in een maand tijd 3000 keer ondertekend, meldt RTV Utrecht.

Eerder lieten ook de prinsessen Irene en Margriet zich al negatief uit over de plannen. In een brief schreven ze geschokt te zijn dat er bomen gekapt zouden worden. Ook was er kritiek vanuit de gemeenteraad van Baarn en Provinciale Staten van Utrecht.

Meer natuurlijke waarden

De directeur van MeyerBergman Erfgoed Groep heeft nu tegen de gemeente Baarn gezegd "constructief om te willen gaan met de feedback". "We onderzoeken daarom of er een alternatief plan kan worden ontwikkeld, met behoud van meer natuurlijke waarden."

De behandeling van het ontwerpbestemmingsplan voor Paleis Soestdijk, die in maart zou zijn, is daarom uitgesteld.