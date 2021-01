Kamer achter verplichte PCR-test voor reizigers uit buitenland

De Tweede Kamer is met een ruime meerderheid akkoord gegaan met een wet die een juridische basis moet geven aan een verplichte negatieve coronatest voor reizigers uit het buitenland.

Het kabinet vond eigenlijk dat een aparte wettelijke regeling niet nodig was, maar is naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak alsnog met een spoedwet gekomen. De Haagse rechtbank bepaalde vorige week in kort geding dat het gezin van de jurist van actiegroep Viruswaarheid vanuit Tanzania naar Nederland mocht vliegen. En ook een nadere ministeriële regeling is inmiddels aangevochten bij de rechter.

Volgens het kabinet is bestrijding van de coronapandemie zo belangrijk dat reizigers uit 'hoogrisicolanden' - en dat zijn alle landen nu - moeten worden geweerd als ze geen negatieve uitslag van een PCR-test kunnen tonen. De test moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen.

Twijfel wegnemen

De gisteren ingediende spoedwet moet elke twijfel wegnemen dat die verplichting juridisch door de beugel kan. De maatregel geldt voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland reizen per vliegtuig, boot, trein en bus.

Voor het debat over de wet onderbrak de Kamer voor de derde keer het Kerstreces. Een overgrote meerderheid staat achter de doelstellingen van de wet om alles op alles te zetten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Al waren er in een debat vanochtend ook veel vragen waarom het kabinet het niet in één keer goed heeft geregeld.

Extra test

Regeringspartij D66 en oppositiepartij PvdA kwamen samen met een wijzigingsvoorstel om in de wet ook de mogelijkheid op te nemen een extra test op Schiphol verplicht te stellen voor mensen die uit landen met een extra hoog risico komen, zoals het Verenigd Koninkrijk of Zuid-Afrika. Maar voor dat amendement was geen meerderheid.

Ook het kabinet ziet daar de noodzaak niet van in en vindt de voorgestelde wijziging niet proportioneel. Minister Grapperhaus benadrukte dat reizigers die in Nederland arriveren het advies krijgen in quarantaine te gaan. Hij is bang dat velen met een extra test dat advies in de wind zullen slaan.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met alleen de stemmen van Denk, Forum voor Democratie en het Kamerlid Krol tegen. Volgens Denk gaat een verplichte test te ver en is die niet effectief en bovendien in strijd met de lichamelijke integriteit. Denk is bang dat de verplichting de opmaat is naar een 'coronapaspoort'.

Morgen praat ook de Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel. De verwachting is dat ook daar een ruime meerderheid voor is. De wet gaat dan kort daarna in.