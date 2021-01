Democraten winnen cruciale Senaatszetels in Georgia, opsteker voor Biden

De Democraten hebben in de Amerikaanse staat Georgia de verkiezingen voor twee Senaatszetels gewonnen, melden CNN, NBC en AP. Daarmee hebben zowel de Democraten als Republikeinen 50 zetels in de machtige Senaat. Door de beslissende stem bij stemmingen van aankomend vicepresident Kamala Harris, is de Senaat in de praktijk in handen van de Democraten.

De overwinning geeft aankomend president Biden de ruimte zijn beleidsplannen waarschijnlijk probleemloos door te voeren. Zijn partij heeft namelijk ook de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, hoewel de Democraten bij de verkiezingen in november enkele zetels kwijtraakten.

Bij die verkiezingen behaalde geen van de kandidaten voor de twee Senaatszetels in Georgia een meerderheid. Daarom werd gisteren een run off, een nieuwe verkiezingsdag, gehouden. Dat werd zoals verwacht een nek-aan-nekrace, waarbij de tegenstanders elkaar slechts tienduizenden stemmen ontliepen.

Blue sweep

Vanochtend werd al duidelijk dat de Democratische kandidaat Raphael Warnock zijn Republikeinse tegenstander Kelly Loeffler heeft verslagen. Na het tellen van bijna alle stemmen is nu duidelijk geworden dat de andere Senaatszetel naar de Democraat Jon Ossoff gaat.

Warnock sprak vanochtend van een historisch moment, omdat niet werd verwacht dat de Democraten in het van oudsher Republikeinse bolwerk zouden winnen en daarmee een blue sweep zouden veroorzaken. De zuidelijke staat heeft sinds 2005 geen Democratische senator meer gehad.

Biden won in november nipt in Georgia. Meerdere hertellingen hebben die winst bevestigd, maar Trump weigert zich erbij neer te leggen. Eind vorige week kwam via de Washington Post een gesprek naar buiten van Trump met de hoogste Republikeinse verkiezingschef in de staat, waarin de president hem vraagt voldoende stemmen 'te vinden' om alsnog te winnen.

Beide partijen hebben enorme bedragen in de campagne voor de Senaatszetels van Georgia gestoken. Alles bij elkaar gaat het om een recordbedrag van ongeveer 1 miljard dollar, ruim 800 miljoen euro.