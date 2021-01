Strijd om laatste Senaatzetel nog niet beslist, Democraten kleine voorsprong

De verkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia voor twee Senaatszetels hebben nog geen duidelijke winnaar opgeleverd. Het is nog spannend tussen de Democraat Jon Ossoff en de Republikein David Perdue.

Ossoff heeft met nagenoeg alle stemmen geteld een voorsprong van 50,2 procent, tegen 49,8 procent voor Perdue. Het verschil tussen de twee is enkele duizenden stemmen. De Democraat riep zichzelf al uit tot winnaar, maar zijn zege is nog niet bevestigd door de grote nieuwsorganisaties.

Vanochtend werd al wel duidelijk dat in de strijd om de andere Senaatszetel de Democraat Raphael Warnock zijn Republikeinse tegenstander Kelly Loeffler heeft verslagen.

Als ook Ossoff zijn Republikeinse tegenstrever verslaat, komen de Democraten net als de Republikeinen op vijftig zetels in de machtige Senaat. Bij spannende stemmingen kan de stem van aankomend vicepresident Kamala Harris dan doorslaggevend zijn.

Daardoor komt de Senaat in de praktijk in handen van de Democraten. De Democraten bezitten ook al de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

Het winnen van de twee Senaatszetels in Georgia zal een opsteker zijn voor aankomend president Biden, die dan zijn plannen gemakkelijker door het Congres (Senaat en Huis van Afgevaardigden) kan loodsen.