Belgische actrices betichten tv-gezicht van #MeToo-gedrag

Negen Belgische vrouwen uit de televisiewereld beschuldigen tv-gezicht Bart De Pauw van seksueel getinte stalking en grensoverschrijdend gedrag. Onder hen zijn actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn.

Tussen 2004 en 2017 werkte het overgrote deel van de vrouwen met De Pauw samen voor het Vlaamse productiehuis Koeken Troef! en voor televisieprogramma's als Twee tot de zesde macht en It's Showtime. In 2017 stopte de Vlaamse Omroep VRT de samenwerking met De Pauw na meerdere klachten over grensoverschrijdend gedrag.

De presentator, acteur en programmamaker houdt vol dat hij niemand heeft aangerand, maar slechts sms'jes heeft verstuurd op een "flirterige" toon. Om te bewijzen dat hij niets verkeerd heeft gedaan vroeg hij zelf om een proces, meldt de Vlaamse krant De Morgen. Dat proces begint volgende week donderdag.

Excuses

De vrouwen eisen dat De Pauw verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag. Ze bleven in eerste instantie buiten de media. Pas tijdens het proces zouden ze voor het eerst in de openbaarheid willen treden met hun verhaal. Na een lek naar de pers besloten ze vandaag al naar buiten te komen met een verklaring.

Ze laten weten opgelucht te zijn dat de rechtszaak begint en zeggen het te betreuren dat alles via de gerechtelijke weg moet verlopen. "Het enige wat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt."

Volgende week donderdag gaat het proces tegen De Pauw van start in de rechtbank van Mechelen. Als de drie rechters hem schuldig achten, riskeert De Pauw een maximumstraf van twee jaar cel.