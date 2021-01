Donaties voor Syrisch asielzoekersgezin Heerlen teruggestort aan gevers

Een doneeractie voor een Syrisch gezin in Heerlen dat betrokken was bij een uit de hand gelopen burenruzie, is weer ingetrokken. De meer dan 3400 donateurs hebben hun geld teruggekregen.

Volgens De Limburger ging het om zo'n 32.000 euro. De krant sprak met initiatiefnemer Bas Smit. Volgens hem zou het gezin, dat in de bijstand zit, problemen krijgen als het ineens zo'n groot bedrag zou krijgen. Dan kan de uitkering worden stopgezet. Bovendien werd voor hem steeds duidelijker dat het verhaal twee kanten heeft.

Het conflict tussen de buren kreeg veel media-aandacht, nadat beelden van de ruzie op sociale media waren verschenen. De vader van het Syrische gezin plaatste onder meer beelden van een vuurwerkbom die tegen zijn huis was gegooid. Volgens hem had die actie een racistisch motief en kwam het voort uit moslimhaat. Buurtbewoners stelden daarentegen dat de man zelf al maanden overlast veroorzaakte. Hij zou vrouwen en kinderen in de buurt lastigvallen.

Mensen die het filmpje hadden gezien, trokken naar Heerlen om te demonstreren. Sommigen plunderden het huis van de buren met wie het Syrische gezin ruziede. Inmiddels zijn beide gezinnen elders ondergebracht, schrijft 1Limburg.

Spontane actie

Smit startte de doneeractie na het zien van de filmpje waarin de Syrische man zijn kant van het verhaal vertelt. Binnen een uur doneerden mensen duizenden euro's. Smit zegt tegen De Limburger dat hij de actie spontaan begon zonder er goed over na te denken. "Ik koos geen partij, ik wilde de buren alleen uit elkaar zodat er rust kwam, ook voor de kinderen."

Na advies te hebben ingewonnen bij een accountantskantoor en contact met de woordvoerder van de familie heeft Smit nu besloten het geld terug te storten naar de donateurs.

Ook de Amsterdamse juriste Nilab Ahmadi haalde geld op voor het Syrische gezin, ruim 20.000 euro. "Ik had het niet goed doordacht en wil nu eerst met de familie overleggen wat we doen. Misschien het geld ergens bewaren totdat ze uit de bijstand zijn", zegt ze tegen de Limburgse krant. Ze staat nog steeds achter haar inzamelingsactie. "We kunnen niet ontkennen dat racisme doodnormaal is in Nederland, zeker in Limburg."