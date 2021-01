Gemeente Hoorn doet aangifte na bekladding bij standbeeld J.P. Coen

De stichting zegt in een reactie tegen NH Nieuws dat ze hun actie gerechtvaardigd vinden. "Het zou de gemeente sieren als zij in plaats van aangifte te doen en boetes uit te delen aan haar burgers, diezelfde energie zou gebruiken om zich structureel in te zetten tegen racisme."

Volgens de stichting doen bestuurders te weinig tegen racisme. "Als het aan de gemeente Hoorn had gelegen hadden zij nog steeds gedaan alsof er niks aan de hand was en als zij de ruimte krijgen zullen zij dat straks nog steeds doen."

Arrestaties

Afgelopen juni demonstreerden voor- en tegenstanders van het standbeeld van J.P. Coen. De protesten verliepen in eerste instantie rustig en vreedzaam, maar er braken later alsnog ongeregeldheden uit toen een grote groep betogers naar het standbeeld wilde gaan. De gemeente had dat vooraf verboden. Meerdere mensen werden gearresteerd.

Burgemeester Jan Nieuwenburg is het niet eens met het standpunt van de stichting en noemt de actie misplaatst. "Nederland is een vrij land, met een plek voor ieders mening. Het bekladden of vernielen van zaken die niet van jou zijn is niet de manier om die mening te verkondigen."

Nieuwenburg zegt dat de gemeente dit kwartaal gesprekken wil organiseren, waarbij de stichting ook betrokken is. "Juist in dat licht is de actie misplaatst. Dit soort acties frustreert het zorgvuldige proces om een goed en open stadsgesprek te kunnen voeren, waarbij niet alleen het geven van een mening, maar ook het luisteren naar andere meningen belangrijk is."

We Promise vindt de zaken losstaan van elkaar. "Dat wij gesprekspartners zijn bij de stadsgesprekken betekent absoluut niet dat wij geen geluid meer mogen maken of actie mogen voeren. Juist wél. Wij willen iedereen hier in Hoorn eraan herinneren dat de reden dat de stadsgesprekken er überhaupt komen, het gevolg is van actievoeren."