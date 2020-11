Opnieuw aanhoudingen voor rellen bij standbeeld JP Coen in Hoorn

De politie heeft de zeven verdachten opgespoord die na de rellen in Hoorn in juni spoorloos waren. Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar, uit Huizen, Alphen aan de Rijn, Leerdam, Tiel, Moordrecht en Elst. Ze zijn onlangs aangehouden en verhoord, meldt de politie.

In Hoorn waren op 19 juni demonstraties van voor- en tegenstanders van het standbeeld van VOC-kopstuk Jan Pieterszoon Coen. Die verliepen rustig en vreedzaam, maar er braken ongeregeldheden uit toen een grote groep betogers naar het standbeeld wilde gaan. De gemeente had dat vooraf verboden. Op de dag van de rellen werden al twaalf mensen aangehouden.

Volgens de politie was op camerabeelden te zien dat er meer mensen waren die toen strafbare feiten hadden gepleegd. De politie riep deze relschoppers op om zich te melden. Toen dit niet gebeurde, werden in juli camerabeelden van de verdachten door de politie vrijgegeven. Daarop kwamen diverse tips binnen.

De zeven mannen worden verdacht van het gooien van stenen en stoeptegels naar de politie en meerdere openlijke geweldplegingen. Ook is er een stoel gegooid, waardoor een politiepaard en ruiter vielen en gewond raakten, meldt NH Nieuws. Een deel van de verdachten moet zich op een later moment verantwoorden voor de politierechter.