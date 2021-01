Kim Jong-un op eerste partijcongres in vijf jaar: 'Economisch beleid heeft gefaald'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft het falen van zijn economische beleid toegegeven. "Ons economische vijfjarenplan heeft in bijna alle sectoren zijn doelen niet behaald", zei Kim bij de opening van het eerste congres van de heersende Koreaanse Arbeiderspartij in vijf jaar tijd, aldus het staatspersbureau KCNA.

Het dictatoriaal geleide land heeft het economisch zwaar te verduren. Het nucleaire programma van Noord-Korea, waarin ballistische raketten werden ontwikkeld die Amerika kunnen bereiken met een kernkop, zorgt voor enorme economische sancties van de internationale gemeenschap.

De economie wordt ook getroffen door het coronavirus. De handel met China, veruit de belangrijkste economische partner van Noord-Korea, nam dit jaar naar schatting met 80 procent af vanwege het sluiten van de grenzen.

Veel Noord-Koreanen zijn voor hun levensonderhoud ook afhankelijk van uit China gesmokkelde producten die worden verhandeld op zwarte markten. Officieel zijn er geen coronagevallen geconstateerd in Noord-Korea, maar experts trekken die lezing in twijfel.

Nieuw vijfjarenplan

Het partijcongres is bedoeld om een nieuw economisch vijfjarenplan vast te stellen. Mogelijk worden er in de top van de partij ook machtswisselingen aangekondigd. Zo kan het zijn dat Kims zus Kim Yo-jong een hogere functie krijgt, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Het vorige partijcongres, in 2016, was het eerste in 36 jaar tijd. Kim zei toen Noord-Korea tot een nucleaire macht te willen ontwikkelen en tegelijkertijd de economie te laten groeien.

Die eerste ambitie werd behaald, maar ten koste van de tweede, want de sancties richting Noord-Korea werden zwaarder en zwaarder. Meerdere ontmoetingen met de Amerikaanse president Trump hadden niet het door Kim gewenste effect dat de sancties werden verlicht.

Tijdens een militaire parade, ter ere van het 75-jarig bestaan van de Arbeiderspartij in oktober 2020, werd de grootste ballistische raket getoond die Noord-Korea ooit ontwikkeld heeft. Kim heeft zijn kernprogramma dus allerminst in de ijskast gezet.

Tranen van Kim

Ook toen hield Kim een speech, waarbij hij het boetekleed aantrok: "Ons volk heeft vertrouwen in mij gesteld, zo hoog als de hemel en zo diep als de zee, maar het is me niet gelukt dat altijd naar tevredenheid terug te betalen. Dat spijt me zeer", zei Kim terwijl hij enkele tranen plengde.

Bekijk hier beelden van de militaire parade in oktober 2020: