Militaire parade Noord-Korea: enorme langeafstandsraket en 'geen coronagevallen'

De eerste uren was er nog veel onduidelijkheid; heeft Noord-Korea nu wel of niet een militaire parade gehouden ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de regerende Arbeiderspartij? Meestal komen de beelden vrij snel naar buiten, maar voor veel Noord-Korea-watchers was het gissen.

Rond het middaguur kwam er duidelijkheid: er werden beelden vrijgegeven waarop te zien was dat er in Pyongyang in alle vroegte een strak geregisseerde parade was gehouden in de straten van de hoofdstad en op het centrale Kim Il-sungplein.

Zie hier beelden van de parade: