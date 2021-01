Grote pro-Trumpdemonstratie verwacht in Washington, politie vreest geweld

De politiechef van Washington D.C. benadrukte dat Boebert in overtreding is als ze daadwerkelijk een pistool meeneemt. In de stad gelden al relatief strenge wapenwetten en die zijn in de aanloop naar de demonstratie verder aangescherpt. Daardoor is het dragen van een wapen in feite verboden in de binnenstad.

Racistische daad

Bij een grote pro-Trumpdemonstratie op 12 december waren eveneens duizenden mensen aanwezig in de hoofdstad. Na afloop het protest probeerden honderden leden van de Proud Boys, Antifa en Black Lives Matters-activisten de confrontatie met elkaar te zoeken. De vele agenten konden dat grotendeels voorkomen. Er werden zo'n 30 betogers opgepakt.

Bij die ongeregeldheden werden bij ten minste twee kerken van de zwarte gemeenschap Black Lives Matters-vlaggen gestolen. Volgens de politiechef wordt nog onderzocht of er sprake is van een racistische daad. De leider van de Proud Boys is daarbij een van de verdachten. Tarrio heeft al toegegeven dat hij de vlag heeft verbrand, maar vindt daar zelf niets racistisch aan.