Tweede Kamer tegen kabinetsplan voor verbod leeftijdselectie intensive care

De Tweede Kamer wil toch geen verbod op leeftijdselectie bij een zogenoemde 'code zwart' op de intensive care. Vanavond hebben regeringspartijen D66, VVD, ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, Partij van de Arbeid, de Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en het Kamerlid Van Kooten-Arissen aan minister Van Ark voor Medische Zorg gevraagd haar gisteren aangekondigde plan om leeftijdsselectie per wet te verbieden in te trekken.

Al maanden wordt gepraat over de vraag wat medici moeten doen als ze twee vergelijkbare patiënten op de intensive care krijgen, maar er door de drukte en het tekort aan personeel maar hulp is voor één van deze patiënten. Dit wordt code zwart genoemd. In Nederland is dat tijdens de coronapandemie nog niet voorgekomen.

Leeftijdsdiscriminatie

Het kabinet vindt dat deze moeilijke keuze niet aan medici overgelaten moet worden. Na veel discussie is besloten dat in het uiterste geval geloot moet worden en er nooit gekozen mag worden voor de jongere patiënt. Dat is leeftijdsdiscriminatie, vindt minister Van Ark, die benadrukt dat ieder leven evenveel waard is.

Maar op de aangekondigde wet kwam vandaag kritiek van artsen en specialisten en van Kamerleden. Artsen en ethici hebben de afgelopen maanden zelf een draaiboek opgesteld voor het geval de toestroom van coronapatiënten zo hoog is dat er te weinig IC-bedden zijn. Als er echt geen andere opties zijn, komen jongeren eerder aan de beurt.

Theoretische vraag

Van Ark spreekt over een "loodzwaar" onderwerp en benadrukt dat er "gelukkig sprake is van een theoretische vraag". Toch schuift het kabinet het draaiboek van de artsen en medici dus terzijde en daar blijven veel partijen in de Tweede Kamer zijn het niet mee eens.

Ze vragen Van Ark nu om haar standpunt te "heroverwegen". De partijen denken dat de artsen en ethici tot een "zeer zorgvuldige en weloverwogen" norm zijn gekomen. Ook denken ze dat artsen en specialisten met de familie en de patiënt het beste kunnen bepalen wat nodig is.

ChristenUnie-leider Segers is ook tegen leeftijdsdiscriminatie, maar heeft met de artsen over het draaiboek gesproken. "Er is sprake van veel bezinning. Het is een goed verhaal", aldus Segers. Hij vindt daarom dat de wetgever niet op de stoel van medici moet gaan zitten.

Het is nog onduidelijk wat minister Van Ark met het verzoek van de Tweede Kamer gaat doen.