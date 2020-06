Draaiboek voor beddentekort IC: jong gaat uiteindelijk voor oud

Nog nooit hoefde er in Nederland gekozen te worden wie meer recht heeft op een bed op de intensive care. Omdat die extreme situatie wel even dichtbij kwam in de corona-epidemie hebben artsen en medisch specialisten een speciaal draaiboek opgesteld: want voor wie kies je als niet wilt kiezen, maar het niet anders kan?

Het draaiboek (.pdf) bevat de keuzes die artsen moeten maken als patiënten niet meer op medische gronden kunnen worden uitgesloten voor een IC-bed. Die uitzonderlijke situatie kan zich voordoen zodra er als gevolg van een corona-epidemie een beddentekort is. De minister van Volksgezondheid moet dan wel eerst de de 'crisis-zorgfase' of fase 3 uitroepen.

Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en medeopsteller van het draaiboek, had het in april "een paar dagen gescheeld" of zo'n situatie had zich voorgedaan in Nederland. Toen was het draaiboek er nog niet.

"Dat het er nu wel is, is voor ons artsen ongelofelijk belangrijk", zegt Gommers. "Het is niet ons doel om voor god te spelen als dokter, we hebben gewoon handvatten nodig. Het kan ons helpen als het water je aan de lippen staat."

Lang revalideren

In het draaiboek staat dat bepaalde groepen voorrang krijgen bij het toekennen van een IC-bed. Het maakt daarbij niet uit of je wel of geen covid-19 hebt. Eerst zullen er bedden worden gegeven aan mensen die naar verwachting maar kort op de IC zullen liggen. Zij krijgen dus voorrang op patiënten bij wie ervan wordt uitgegaan dat de opname wel eens lang kan duren.

De volgende stap is voorrang verlenen aan zorgverleners die coronapatiënten hebben verpleegd, op het moment dat er een tekort was aan persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Zorgverleners krijgen voorrang omdat ze door hun werk meer kans hebben om besmet te raken. Het is niet om sneller weer aan het werk te kunnen, want ze zullen na een opname nog lang moeten revalideren.