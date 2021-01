Documentairemaker moet getuigen in liquidatieproces

Documentairemaker Joost van der Valk moet getuigen in het liquidatieproces Eris. Dat meldt het AD. Journalistenvakbond NVJ reageert verbolgen op het besluit. Volgens de vakbond staat de onafhankelijkheid van journalisten op het spel.

In het Eris-proces staat motorclub Caloh Wagoh centraal. De president daarvan nam volgens het Openbaar Ministerie moordopdrachten aan, onder anderen van Ridouan Taghi. Hij zette de opdrachten vervolgens uit binnen zijn groep.

Documentaire

Van der Valk heeft in het verleden een documentaire gemaakt over de Haagse straatbende waaruit later Caloh Wagoh is ontstaan. Hij had toen veelvuldig contact met Delano R., die als president van de motorclub hoofdverdachte is in het Eris-proces.

Van der Valk werkte met Delano R. aan een documentairereeks voor Videoland. Daarvoor reisde hij ook naar het buitenland met leden van de club. De serie is er nooit gekomen, omdat R. in 2018 werd opgepakt als hoofdverdachte in het liquidatieproces.

Bronnen beschermen

Van der Valk zegt tegen het AD zich op zijn verschoningsrecht te beroepen. "Op deze manier kan mijn veiligheid in gevaar worden gebracht, omdat wellicht gedacht wordt dat ik zal praten over mijn bronnen. Wij als journalisten moeten juist onze bronnen beschermen."

Journalistenvakbond NVJ spreekt tegenover de krant van een "verwarrende beslissing". "Ook de rechtbank weet dat hij niets zal zeggen om zijn bronnen te beschermen."

"Je moet journalisten niet in deze situatie willen brengen, het kan gevaarlijke situaties opleveren. De journalistiek heeft een onafhankelijke rol."