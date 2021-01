Einde boycot Qatar lijkt in zicht, welke gevolgen heeft het gehad?

'Geen winnaars, alleen verliezers'

Koeweit en de Verenigde Staten hebben achter de schermen een sleutelrol gespeeld bij de huidige vredesonderhandelingen, zegt Mohr verder. "Stabiliteit in de Gulf Cooperation Council (een verbond van zes golfstaten, red.) is voor de regio heel belangrijk. Eigenlijk zijn er in dit verhaal geen winnaars, alleen maar verliezers."

Mohr benadrukt dat veel details over het akkoord van vandaag nog onduidelijk zijn. "De eerste stappen zijn gezet. Maar de komende tijd zullen we moeten zien of er ook voorwaarden zijn en wat die inhouden. En hoe de Verenigde Arabische Emiraten erin staan." Dat land deed niet mee aan de gesprekken.

De toenadering met de buurlanden is een begin, maar ze zijn er dus nog lang niet. Het openen van het luchtruim voor Qatar is in ieder geval belangrijk, zegt Mohr. "Qatar Airways is een grote luchtvaartmaatschappij. Ze vliegen over de hele wereld, maar door de boycot moesten ze allerlei omwegen maken om op bestemmingen te komen".

De boycot heeft er ook voor gezorgd dat families uit elkaar werden gerukt. Mensen die over de grens woonden in Saudi-Arabië, konden plots niet meer naar familie in Qatar en andersom. "De situatie was voor niemand ideaal. Het gaat wel even duren voordat de relatie tussen de landen echt is hersteld. Het vertrouwen is weg, er was de laatste jaren veel haat over en weer en er was een media-oorlog gaande. Het gaat zeker tijd kosten om dat allemaal te vergeten."