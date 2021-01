Oppositie neemt kabinetsbeleid vaccinatie onder vuur

PVV-leider Wilders ziet het niet meer zitten in minister De Jonge. Hij vindt dat De Jonge een puinhoop heeft gemaakt van het vaccinatiebeleid. Hij noemt het schandalig dat Nederland nog steeds niet is begonnen. "U bent niet de juiste man op de juiste plek. Wij zeggen het vertrouwen in u op." Het is nog niet duidelijk hoeveel steun hij hiervoor krijgt.

De Tweede Kamer is teruggekomen van reces om over het vaccinatiebeleid te praten. De oppositie is uitermate kritisch. Niet alleen over De Jonge, maar over het hele kabinet. GroenLinks-leider Klaver zei dat er kostbare weken verloren zijn gegaan en dat dit onacceptabel is. Hij pleit voor een aparte minister voor het testbeleid.

'Wat een falen'

PvdA-leider Asscher, die samen met Wilders het debat heeft aangevraagd, vindt ook dat het kabinet er een bende van heeft gemaakt. "Wat een falen van dit kabinet", zei hij over het feit dat er hier pas vanaf morgen gevaccineerd wordt. Ook SP-leider Marijnissen vindt het verschrikkelijk dat Nederlands als laatste aan de beurt is. 'Heel Europa prikt, maar Nederland wikt. Dat doet heel veel pijn, en dat rekenen we het kabinet aan."