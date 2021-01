Geen brexitdrukte bij vrachtverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk

In loop van de ochtend rijden er iets meer vrachtwagens over de snelwegen naar Calais. Maar van de files die er stonden voor Oud en Nieuw is niets meer over, ook niet in Dover, aan de andere kant van de kanaaltunnel.

Net als ooit de millenniumbug blijft het verwachte Grote Probleem van opstoppingen en chaos voorlopig uit. Hetzelfde beeld in Belgische en Nederlandse havens.

Het enorme terrein van de Eurotunnel ligt er rustig bij. Normaal is het al rustig in januari, maar aangenomen wordt dat er in het Verenigd Koninkrijk in december ook nog flink gehamsterd is.

Rode en groene markeringen zijn voor de jaarwisseling op de weg geschilderd. Heeft een transporteur van tevoren alle papierwerk online goed ingevuld, dan wordt de vrachtwagen herkend, en kan hij via de groene wegen de trein oprijden. Is er iets mis of ontbreekt er iets waardoor een controle nodig is, dan leiden de rode markeringen op de weg naar een speciale zone daarvoor.

Controle zoveel mogelijk op afstand

Want er gelden sinds 1 januari nieuwe regels. Ook al zijn er geen importtarieven en limieten, dat moet wel aangegeven worden. Het VK is immers geen deel meer van de interne markt.

Dat het voelt als niet meer dan een formaliteit, komt omdat het invullen van de formulieren en de controle daarvan zo veel mogelijk digitaal en vooraf gebeuren. Een onzichtbare grens die volgens transporteurs nog altijd wel de nodige extra administratie met zich meebrengt.

En dat is de reden dat ook even verderop, in de veerboothaven van Calais, de vrachtwagens vlot de schepen op- en afzoeven. Aan pier 9 is een grote ferry aangekomen. De eerste vrachtauto's komen van boord en een deel rijdt even later vlak langs me, achter een hoog hek, richting de controlezone die ook hier is ingericht.

Diep in zijn kraag gedoken vanwege de snijdend koude wind komt de havenmeester langs. Hij vermoedt dat naast de januari-rust en het hamsteren er nog een andere reden voor de rust is: ondernemers kijken de kat uit de boom. Niet zeker van het benodigde papierwerk en uit angst voor files zouden bedrijven het transport even uitgesteld hebben.

Sowieso zal het de komende weken volgens hem steeds drukker worden, maar dan hebben bedrijven ook weer meer tijd gehad om te wennen aan de nieuwe systemen.

Geen heisa bij ferry naar Ierland

Tussen Calais en de Belgische grens ligt de haven van Duinkerken, die een stuk kleiner is. Maar hier hebben ze naast de infrastructuur met hekken en controles voor de veerboten naar het VK een lange weg aangelegd zonder belemmeringen.

Aan het einde van die weg kunnen vrachtwagens met een reservering zo aan boord rijden van de nieuwe veerboot naar Ierland. Voor vrachtverkeer dat alleen maar naar het VK gaat om vandaar door te rijden naar Ierland zijn al die controles eigenlijk onzin, bedacht een reder, en die begon twee dagen geleden een directe vrachtdienst op Rosslare.

Voorlopig gaat er een per dag, zes dagen in de week. En omdat Ierland wel lid is van de EU ontbreekt hier alle heisa. In het wachthokje controleert een jongeman alleen of de chauffeur een reservering heeft. Voor de komende weken zitten op deze lijndienst alle schepen volgeboekt.