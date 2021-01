Willem Engel derde op kieslijst Vrij en Sociaal Nederland

Voorman Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid, die zich verzet tegen de coronamaatregelen, is verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Hij staat derde op de kandidatenlijst van Vrij en Sociaal Nederland.

VSN heeft geen partijprogramma, maar werkt met thema's die door de partijleden worden aangedragen. De speerpunten zijn vrijheid, "echte democratie" en ondernemerschap. De partij noemt zich meer een volksbeweging dan een partij, bestaande "uit betrokken burgers".

Op de kieslijst staan in totaal vijfendertig namen. Lijsttrekker van VSN is Bas Filippini. Hij was eerder voorzitter van Privacy First, een stichting die zich inzet voor het behoud en de bevordering van het recht op privacy. Op plek twee staat Anna Zeven, de voorzitter van de partij.