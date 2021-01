Politieonderzoek naar explosies Poolse supers in volle gang: 'We kijken naar samenhang'

Het politieonderzoek naar de explosies in Poolse supermarkten is in volle gang. Na de laatste explosie in Tilburg vannacht wisselt de politie in Zeeland-West-Brabant informatie uit met de politie in Amsterdam. "We kijken uiteraard of er een link is tussen de incidenten", zegt een woordvoerder desgevraagd.

De politie Amsterdam leidt het onderzoek naar vier eerdere explosies in Beverwijk (twee maal), Aalsmeer en Heeswijk-Dinther. Volgens de woordvoerder "gebeurt er genoeg in het onderzoek, maar daar kunnen we nog niks over kwijt".

Ook over verbanden tussen de gevallen wil de woordvoerder niet uitweiden. Zo is de eigenaar van de Tilburgse zaak dezelfde als die van Beverwijk en Aalsmeer. "Daar kunnen we uit privacyoverwegingen niets over zeggen."

"Maar we stoppen onze kop ook niet in het zand", zei een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.