Verdachten van explosie Joure willen schade vergoeden

De twaalf mannen die zichzelf bij de politie hebben gemeld na de carbidexplosie in Joure, zijn bereid om de schade te vergoeden. Bij de ontploffing op Oudejaarsavond werden een hotel en twee andere panden beschadigd. Niemand raakte gewond, maar de schade loopt in de tienduizenden euro's.

De verdachten zijn tussen de 20 en 27 jaar oud en, op een na, afkomstig uit Joure of directe omgeving. Ze kwamen gisteren zelf naar het politiebureau toe.

Politiewoordvoerster Tessel Horsman zegt bij Omrop Fryslan dat het twaalftal zich verantwoordelijk voelt en dat het niet hun bedoeling was om zo veel schade te veroorzaken.

Hotelgasten voor de ramen

De twaalf mannen zijn na het politieverhoor naar huis gestuurd. Ze blijven wel verdachte.

Oudejaarsavond werd met een carbidkanon een explosie veroorzaakt in het centrum van Joure. Alle ramen van hotel Anne-Klare sneuvelden, ook in een woonhuis en winkel ontstond veel schade. "Eigenlijk is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen", zei Ardi Anker van het hotel na de explosie. Hij wees erop dat een aantal hotelgasten voor de ramen stond.