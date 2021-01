Gedupeerden failliete verzekeraar Conservatrix: 'Voel me belazerd'

Zoals de 75-jarige gepensioneerde Ton Remmig. Hij woont met zijn vrouw in een huurhuis in Alphen aan den Rijn. Maandelijks ontvangt hij 1700 euro pensioengeld van Conservatrix: "Het is nog maar de vraag of wij hier kunnen blijven wonen. Ik heb altijd geprobeerd alles goed te regelen voor mijn oude dag, en dan krijg je dit. Die grote onzekerheid maakt ons een beetje radeloos."

Het zit hem enorm dwars dat er blijkbaar geen vangnet is. "Toen DSB van Dirk Scheringa failliet ging, stond de overheid garant voor 100.000 euro per persoon. Wie staat er nu garant? Helemaal niemand."

René Doff, docent risicomanagement op het gebied van banken en verzekeraars aan de Universiteit van Amsterdam, gelooft niet dat de gedupeerden al hun geld kwijt zijn. "Dat er geen vangnet is, klopt. Daar is in Europa bewust voor gekozen: wel een vangnet voor banken, niet voor verzekeraars. Als er een bankrun ontstaat, kan het hele financiële systeem onderuitgaan. Bij een verzekeraar is dat niet zo."

Volgens hem moet er nu in alle rust worden gekeken naar een oplossing: "Nu een zondebok aanwijzen is niet productief. Ik snap dat gedupeerden boos en erg geschrokken zijn, maar de laatste jaarcijfers van Conservatrix waren redelijk. Pensioenfondsen hebben een gemiddelde dekkingsgraad van 90 procent, Conservatrix zit op 85 procent. Dat is niet 100 of 110, maar dat betekent dus toch dat de mensen niet zomaar alles kwijt zijn."

Verliezen beperken

Dat de Stichting Polishouders Conservatrix een onafhankelijk onderzoek eist, vindt Doff begrijpelijk - "als je partijen wantrouwt" - maar ook niet slim. "Een onafhankelijke partij kost heel veel geld. En één keer raden wie dat allemaal mag betalen: de polishouders." De stichting vindt overigens dat de kosten van een onderzoek hoe dan ook niet afgewenteld mogen worden op de gedupeerden.

Belangrijkste is volgens Doff nu: hoe kunnen we de verliezen beperken en bevriezen? "Dat kan bijvoorbeeld als een andere verzekeraar - bijvoorbeeld Aegon of Nationale Nederlanden - de polissen overneemt. Die kunnen dan in alle rust aan een oplossing werken."