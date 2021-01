Dode gevonden na aardverschuiving Noorwegen

De Noorse politie heeft na de aardverschuiving in Noorwegen van woensdag een lichaam gevonden. Het is het eerste bevestigde dodelijke slachtoffer van de natuurramp.

Over de identiteit van het slachtoffer is niets gezegd. Voordat het lichaam werd gevonden werden er nog tien mensen vermist, onder wie een onbekend aantal kinderen.

Woensdag werd een deel van het plaatsje Ask, iets ten noorden van Oslo, weggevaagd toen de kleigrond eronder in beweging kwam. Meerdere huizen zijn verwoest en er is een grote krater in het dorp ontstaan. Ongeveer duizend mensen werden geëvacueerd.

Moeizaam

De reddingsactie verloopt moeizaam omdat er maar weinig uren daglicht zijn en de rampplek moeilijk te bereiken is. Het leger heeft een brug gebouwd zodat hulpverleners dichter bij de ingestorte huizen kunnen komen. Vanuit de lucht wordt gezocht met drones en helikopters.

Deze man kwam met zijn auto in de krater terecht: