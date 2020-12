Aardverschuiving door 'snelle klei' is niets nieuws voor Noorwegen

Het is een angstaanjagend idee, klei die onder je huis wegzakt en plotseling vloeibaar wordt. Dat geologische verschijnsel lijkt de oorzaak te zijn van de aardverschuiving gisteren in het Noorse plaatsje Ask, ten noorden van Oslo. Tien mensen worden nog vermist, zeker duizend mensen zijn geëvacueerd en tientallen huizen zijn verwoest.

Kvikkleire heet het in het Noors, 'snelle klei'. Ze zijn goed bekend met het verschijnsel in Scandinavië, want het gebeurt er vaker. In 1702 werd een middeleeuws stadje weggevaagd in het zuiden van Noorwegen, in 1893 vielen er wat noordelijker 116 doden door een aardverschuiving die een krater van enkele kilometers achterliet, in 1978 slaagden twee amateurfilmers erin het verschijnsel voor het eerst op camera vast te leggen bij het plaatsje Rissa. Dit jaar was er nog een aardverschuiving in het noordelijke Alta waarbij acht huizen wegspoelden. Ook in Canada doet het fenomeen zich met enige regelmaat voor.

Aardverschuivingen kunnen verschillende oorzaken hebben, maar volgens een woordvoerder van het Noorse water- en energiedirectoraat ging het ook nu in Ask om zo´n ´snelle klei´-verschuiving. Die klei heeft de bijzondere eigenschap door ontzilting en onder hoge druk in elkaar te kunnen storten en vloeibaar te worden. In deze video is te zien hoe dat werkt.

Door de aardverschuiving bij Ask ontstond een grote krater. Een bewoner vertelt hoe hij er met zijn auto in terechtkwam: