Genoeg vaccins voor plannen Gommers en Kuipers én verpleeghuispersoneel

Het eerder vaccineren van essentieel ziekenhuispersoneel gaat qua beschikbare vaccins niet ten koste van medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Er is zelfs ruimte om bovenop die twee groepen wekelijks nog tienduizenden andere mensen te vaccineren.

De groep essentiële zorgmedewerkers bestaat uit 20.000 tot 40.000 mensen, schatten ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers en Diederik Gommers, voorzitter van de vereniging voor IC-artsen. Omdat het vaccin uit twee prikken bestaat, kost het vaccineren van de groep dus maximaal 80.000 doses.

Gommers en Kuipers riepen gisteren in Nieuwsuur op om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van het essentiële personeel. Het liefst maandag al. Het gaat om medewerkers van de intensive care, spoedeisende hulp, covid-afdelingen en ambulancepersoneel.

Het essentiële zorgpersoneel staat bij de vaccinatiestrategie van het kabinet nu nog op plek vijf, pas na onder andere de 60-plussers. Minister De Jonge van Volksgezondheid komt maandag met een reactie op het verzoek om de groep voorrang te geven.

Wekelijks 150.000 doses

Qua beschikbare aantallen vaccin zou het in ieder geval lukken om de groep van maximaal 40.000 essentiële zorgmedewerkers voorrang te geven. Nederland heeft op dit moment zo'n 175.000 doses van het Pfizer-vaccin op voorraad. Wekelijks komen er minimaal 150.000 doses bij. Eind januari verwacht het ministerie van VWS 833.625 doses te hebben ontvangen. Eind februari staat de teller al op anderhalf miljoen doses.

Volgens de huidige plannen wordt op 8 januari gestart met het prikken van de eerste groep: de medewerkers van verpleeghuizen. De voorraad vaccins in Oss is dan inmiddels aangevuld tot zo'n 340.000 doses.

De GGD prikt de komende tijd maximaal 200.000 mensen per week op 25 locaties. Na drie weken kunnen alle 600.000 medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg de eerste prik hebben ontvangen. In februari krijgen zij hun tweede prik.

Tegelijk met het vaccineren komen er wekelijks nieuwe voorraden binnen van het Pfizer-vaccin. Zelfs bij het vaccineren van alle medewerkers in de verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg én het essentieel zorgpersoneel, heeft Nederland eind februari zo'n 200.000 doses vaccin over.

Mogelijk worden die extra doses (goed voor 100.000 mensen) gebruikt om thuiswonende ouderen eerder te gaan vaccineren. Eerder deze week werd bekend dat het kabinet dat overweegt te gaan doen.