Henk Otten neemt vrijgekomen Tweede Kamerzetel FvD niet in

Henk Otten zal de vrijgekomen zetel van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer niet innemen. Dat heeft hij in het AD laten weten. Otten is nu senator voor de Groep Otten (GO).

De zetel kwam vrij omdat Theo Hiddema vorige maand opstapte als Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie, in de storm die was ontstaan in de partij om antisemitisme. Otten was eerder al afgesplitst van FvD, maar had recht op de zetel omdat hij bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen op de lijst stond en de eerstvolgende in de rij was.

Otten meent dat het geen zin heeft om vlak voor nieuwe verkiezingen de Eerste Kamer te verruilen voor de Tweede: "Ik zou pas over anderhalve week, als het kerstreces voorbij is, worden benoemd. En half februari gaat de Tweede Kamer alweer met verkiezingsreces. Dan blijf ik liever in de Eerste Kamer zitten, waar wij in ieder geval tot en met 2023 nog invloed kunnen uitoefenen." Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

De volgende gegadigde voor de zetel is Paul Frentrop, die bekendstaat als zeer loyaal aan FvD-leider Thierry Baudet. Hij is nu fractievoorzitter van FvD in de Eerste Kamer. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen staat Frentrop op plek 49 op de FvD-lijst.

Politiek gesternte

Otten had 28 dagen de tijd om een beslissing te nemen en heeft expres zo lang mogelijk gewacht, zegt hij: "Want de volgende persoon op de lijst die nu de zetel krijgt, heeft dankzij mij straks géén recht meer op wachtgeld. Zo bespaar ik de belastingbetaler een slordige 180.000 euro."

Als een Tweede Kamerlid langer dan drie maanden in functie is, heeft diegene recht op minstens twee jaar wachtgeld. Als de functie korter dan drie maanden duurt, kan die politicus aanspraak maken op maximaal zes maanden wachtgeld.

Of hij met zijn partij GO meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen zegt Otten nog niet te hebben besloten: "Daar gaan we ons de komende weken over beraden. Maar ik sluit niet uit dat we wachten tot de volgende verkiezingen."

Met op rechts de nieuwe partijen JA21 van FvD-afsplitsers Joost Eerdmans en Annabel Nanninga en Code Oranje van het Haagse raadslid Richard de Mos is "het politieke gesternte nu héél slecht", aldus Otten.