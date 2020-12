Wekdienst 31/12: Oudjaar zonder (legaal) vuurwerk, maar met lichtshows en Youp van 't Hek

Wat heb je gemist?

Afgelopen nacht was het op verschillende plekken in Nederland onrustig. In Veen kregen drie mannen vlak voor middernacht een boete omdat ze zich niet hielden aan de noodverordening in de Brabantse plaats. De extra maatregelen zijn ingesteld omdat het een aantal dagen onrustig is in Veen. Zo werden meerdere auto's in brand gestoken en werden brandweerlieden bekogeld met vuurwerk.

Ook maakte de politie een eind aan twee illegale feesten. In Hoofddorp vielen agenten rond 01.30 uur een leegstand bedrijvenpand binnen en troffen daar ongeveer honderd feestgangers aan. Het is onduidelijk of hierbij mensen zijn gearresteerd.

En bij het beëindigen van een illegaal feest in Tegelen in Limburg, moest de ME worden ingezet. Na een waarschuwing van agenten weigerde de organisator het feest stil te leggen, waarop de ME rond 22.00 uur een inval deed. Er waren toen veertig mensen binnen. De beëindiging van het feest verliep volgens de politie rustig. De vijf mensen die zijn aangehouden, hadden geen identiteitsbewijs.

Ander nieuws uit de nacht:

Gommers en Kuipers: 'Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel': de ziekenhuizen kunnen de vaccins volgens hen goed bewaren en snel toedienen. Kuipers wil dat er begonnen wordt met het vaccineren van het personeel van onder andere de intensive care, spoedeisende hulp en covid-afdelingen

Wiettelers spannen zaak aan om 'oneerlijke' loting voor proef: de negen telers vinden dat teelervaring en locatie beter beoordeeld hadden moeten worden.

Vissers weten nog niet of ze morgen in Britse wateren mogen vissen: vanwege de brexit hebben de vissers vanaf morgen vergunningen nodig, maar die zijn nog niet afgegeven.

En dan nog even dit:

Voordat we definitief afscheid nemen van 2020, kijken we nog een keer terug naar hoe de coronapandemie afgelopen jaar ons leven veranderde: