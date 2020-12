Basisschoolleerlingen mogelijk vaker getest op corona vanwege Britse variant

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over het vaker testen van basisschoolleerlingen. Aanleiding is de uitbraak van de Britse coronavariant op een basisschool in Bergschenhoek. Daar werden veertig besmettingen geconstateerd. Volgens de GGD is het "aannemelijk" dat het in de meeste gevallen gaat om de Britse variant.

Minister De Jonge van Volksgezondheid zei dat het virus behoorlijk is rondgegaan op de school. Dat moet volgens hem misschien gevolgen hebben voor het testbeleid. Eerder werd ervan uitgegaan dat kinderen in de basisschoolleeftijd nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van corona.

De betrokken ministers kwamen vanmiddag voor een overleg bijeen in Den Haag. Daar kwam ook de Britse mutatie aan de orde. Die is niet gevaarlijker, maar waarschijnlijk wel besmettelijker dan het bekende coronavirus.

Volgens De Jonge is er nog veel onduidelijk, ook over de mate van verspreiding van deze variant in Nederland. Aanstaande maandag denkt hij meer duidelijkheid te kunnen geven, ook over mogelijke extra maatregelen.

Morgen duidelijkheid over eerder openen scholen

Er is vandaag door de ministers ook gesproken over het wel of niet eerder openen van de basisscholen. Het was de bedoeling dat ze tot maandag 18 januari dicht zouden blijven, maar de Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om te kijken of ze al eerder open kunnen.

"We hebben daar een eerste bespreking over gehad", zei De Jonge. "Morgen worden daar mededelingen over gedaan." Algemeen wordt aangenomen dat het zo goed als uitgesloten is dat de basisscholen al op maandag 11 januari weer open gaan. Daar zijn de besmettingscijfers nu te slecht voor.