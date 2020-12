Britse coronavariant dreigt problemen voor ziekenhuizen nog groter te maken

De zorgen in Nederland over de Britse variant van het coronavirus nemen toe. De variant lijkt besmettelijker, zegt viroloog Marion Koopmans (Erasmus MC) die betrokken is bij het onderzoek naar de verspreiding van de variant in Nederland. "Volgens een nieuwe Britse studie hadden mensen waarbij die variant werd aangetroffen een significant hogere hoeveelheid virus in zich en waren ze dus besmettelijker."

En daar zitten we natuurlijk niet op te wachten, zegt Koopmans. "We hebben nu al moeite om covid-19 terug te duwen tot een beheersbaar niveau. Dat dreigt nog moeilijker te worden dan het nu al is."

In Engeland heeft de Britse variant inmiddels de overhand gekregen. Het RIVM verwacht dat dit ook in Nederland gaat gebeuren. Tot nu toe zijn er in Nederland elf gevallen bekend van besmetting met de Britse variant. Maar er zijn ook nog maar enkele honderden virusmonsters nagekeken.

Om de verspreiding in Nederland verder in beeld te krijgen, worden deze week tienduizend monsters van recente positieve coronatests onderzocht op de aanwezigheid van de nieuwe variant.

Uitbraak op school

Gisteren werd duidelijk dat de variant is aangetroffen op een school in de regio Rotterdam. Het gaat om de Willibrordschool in Bergschenhoek. Zowel leerkrachten als leerlingen en ouders zijn besmet, zegt voorzitter Saskia Schenning van de stichting waar de school onder valt.

Iedereen die betrokken is bij de school wordt gevraagd zich te laten testen in een speciaal ingerichte teststraat van de GGD. "Ik ga ervan uit dat het team en ouders gehoor geven aan de oproep van de GGD", zegt Schenning.

De uitbraak op de school wordt onderzocht door de GGD. "Er zijn veertig mensen positief getest, van wie zeker vijf de Britse variant hebben", zegt GGD-arts Ewout Fanoy. Van de anderen moet dat nog worden vastgesteld. "Het is aannemelijk dat het grootste deel van die veertig mensen de Britse variant heeft." Hij vermoedt dat ook meer mensen in de omgeving besmet zijn geraakt, maar zich nog niet hebben gemeld bij de GGD.

Scholen weer open?

Fanoy noemt het opvallend dat veel jonge kinderen ziek zijn geworden op de school. "Ze zijn niet ernstig ziek, maar hebben wel echt klachten. Het is nu nog een aanname dat de Britse variant wat besmettelijker is bij kinderen en ook iets vaker milde klachten geeft.".

"Tot nu toe dachten we dat kinderen niet zo meededen met corona, maar dit kan het beeld doen kantelen. Voor de kinderen is het vooral vervelend, maar niet erg. Het is wel erg lastig voor de vraag hoe het nu staat met het openen van de scholen."

Precies daarom is het onderzoek naar wat er precies gebeurd is op en rond die school zo belangrijk, zegt Koopmans. "De maatschappij wil heel graag de scholen zo snel mogelijk weer open hebben, maar de vraag is of dat wel verstandig is. We proberen te achterhalen of het inderdaad zo is dat kinderen op de basisschool met deze variant besmettelijker zijn. Dat is heel lastig vast te stellen. "

Risico op verspreiding: hoog

De ECDC, de koepel van het RIVM en zijn Europese zusterorganisaties, noemt het vandaag in een analyse aannemelijk dat de Britse coronavariant zich door Europa gaat verspreiden. De variant wordt niet als dodelijker gezien, maar vanwege de aangenomen hogere besmettelijkheid noemt de ECDC het risico op een toename van het aantal ziekenhuisopnames en doden hoog.

De variant is buiten het VK inmiddels in dertien landen in Europa en tien landen daarbuiten opgedoken. De ECDC noemt het belangrijk om bij uitbraken te onderzoeken of er sprake is van de nieuwe variant. Alle niet-essentiële reizen naar gebieden waar de variant meer voorkomt, worden afgeraden.