RIVM: Britse coronavariant verspreidt zich door Nederland

De verspreiding van de Britse variant van het coronavirus lijkt niet meer tegen te houden in Nederland. Tot nu toe is bij twee Nederlanders de nieuwe variant vastgesteld, maar het RIVM vermoedt dat de coronavariant inmiddels verder door het land is verspreid.

"Meerdere signalen wijzen daarop", zegt Chantal Reusken, hoofd-viroloog van het RIVM tegen de NOS. Het is volgens haar een kwestie van dagen voordat de nieuwe variant gaat voorkomen in steekproeven die worden uitgevoerd bij coronatests in verschillende regio's.

De Britse variant lijkt vooralsnog niet schadelijker, wel besmettelijker. "De bewijzen stapelen zich op dat deze variant makkelijker mensen besmet. De verwachting is dat deze variant net als in Verenigd Koninkrijk op den duur de dominante stam zal worden in Nederland", zegt Reusken.

Om te weten hoe de verspreiding van de variant in Nederland verloopt, worden bij verschillende coronatestlabs steekproeven gedaan. De monsters van mensen die zich laten testen worden onderzocht om in de gaten te houden welke varianten van het coronavirus in Nederland voor besmettingen zorgen.

Geen link met VK

Tot nu toe is uit de wekelijkse steekproeven van 500 monsters per keer gebleken dat twee personen uit de regio Amsterdam de variant hadden. Een van de personen is begin december getest, de andere persoon acht dagen later.

De GGD laat aan de NOS weten dat er bij beide personen via het bron- en contactonderzoek geen enkele link met het Verenigd Koninkrijk is gevonden. De personen hebben niet gereisd en zijn los van elkaar besmet geraakt. Ook de vermoedelijke bronnen van de besmettingen zijn voor zover bekend niet in het VK geweest.

De ontbrekende connectie met het VK en het feit dat er ongeveer tien dagen tussen de besmettingen van de twee personen zit, sterkt Reusken in de gedachte dat de variant van het virus inmiddels wijd circuleert. "Amsterdam is een druk bewoonde regio, het is een slecht teken dat het dan daar opduikt."

Ze denkt dat de variant nu nog niet dominant is in Nederland. "Dan hadden we hem immers vaker gezien." De sterke stijging van het aantal besmettingen sinds vorige maand is volgens haar dan ook niet te verklaren door de introductie van de nieuwe variant.

GGD moet rapporteren

Behalve het inreisverbod (dat inmiddels weer is opgeheven) zijn er tot vandaag geen nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van de Engelse coronavariant binnen Nederland te voorkomen. De GGD hoefde bijvoorbeeld bij het bron- en contactonderzoek niet extra te letten op een connectie met het VK.

Er kwam vanmiddag verandering in: een woordvoerder van RIVM laat weten dat de GGD's per brief zijn gevraagd "om bij personen waarbij de Engelse variant is aangetoond, na te gaan of er een directe link met het VK is, bij hem/haarzelf of diens contacten". Zulke contacten moeten worden gerapporteerd aan het RIVM.

Verder wordt er de komende tijd bij bijzondere uitbraken, bijvoorbeeld als er opeens veel besmettingen in een verpleeghuis zijn, wel extra onderzoek gedaan. "Bij monsters van de coronatests wordt dan met voorrang bekeken of het gaat om de Britse variant", zegt Reusken.

"De maatregelen die we al hebben om circulatie van het virus te voorkomen, blijven bestaan en worden niet anders door deze nieuwe variant. Als de variant daadwerkelijk besmettelijker is, zou je wel kunnen zeggen dat de noodzaak om de maatregelen na te leven alleen maar groter wordt", zegt ze.

Onder controle

Frits Rosendaal , epidemioloog aan het LUMC, noemt het aannemelijk dat de Engelse variant dominant wordt in Nederland. "Hij is er al en hij verspreidt zich, bovendien lijkt hij veel besmettelijker."

Om de mate van besmettelijkheid te bepalen moet je volgens hem kijken naar de mate waarin de virusstam andere stammen gaat overheersen. Bij een besmettelijker virus hoef je minder binnen te krijgen om ziek te worden, het zal daarmee andere stammen wegdrukken. In Engeland lijkt dat nu te gebeuren.

Rosendaal: "Als deze variant in Nederland op grote schaal rondgaat, duurt het langer voordat de epidemie onder controle is. Dan moet je dezelfde maatregelen nemen die we nu al nemen, alleen moeten meer mensen zich eraan houden om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Wat kun je verder nog in Nederland? Alleen een avondklok hebben we nog over."