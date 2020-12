Politie Rotterdam neemt afstand van racistische uitspraak agent

De politie in Rotterdam neemt afstand van een racistische uitspraak die een agent heeft gedaan bij een aanhouding op Sinterklaasavond in Dordrecht. Een 45-jarige zwarte man werd bij zijn arrestatie door de agent uitgescholden voor "kutneger", bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving in NRC.

Beelden van het incident zijn gemaakt door een camera die in de straat hangt en ook geluid opneemt. Wat er zich precies afspeelt is volgens de krant onduidelijk, maar te zien is dat er een vechtpartij ontstaat tussen de politie en een familie. Bij de arrestatie van een man uit dat gezin op een veldje naast een flat werd hij racistisch bejegend.

"De uitspraak die is gedaan past niet bij de politieorganisatie die we willen zijn en daar nemen we afstand van", schrijft de politie. De familie heeft aangifte gedaan van meerdere strafbare feiten. Die aangifte is gisteravond binnengekomen bij de politie. Er is aangifte gedaan van discriminatie in uitoefening van een ambt, zware mishandeling en belediging.

De politie benadrukt dat de agenten op de bewuste avond zijn geconfronteerd met "ernstig geweld". De 45-jarige man is volgens de politie op een politieagente gaan zitten en heeft haar geprobeerd te verstikken. Hij heeft twee weken in hechtenis gezeten op verdenking van poging tot doodslag. De zaak komt op 14 januari voor de rechter.

Onderzoek begonnen

Er is inmiddels een onderzoek gestart door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie, geleid door het Openbaar Ministerie. De afdeling zou beschikken over ruim een kwartier aan videomateriaal, aldus NRC. "Het is belangrijk om te onderzoeken welke uitlatingen er gedaan zijn, door wie en onder welke omstandigheden", schrijft de politie.