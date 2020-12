Oppositieleider Bobi Wine opnieuw gearresteerd in Uganda

Volgens de politie is Wine aangehouden omdat hij met campagnebijeenkomsten de coronaregels heeft overtreden. Vorige maand werd Wine ook al om die reden opgepakt. Dat leidde tot rellen in de hoofdstad Kampala, waarbij zeker 54 doden vielen. Ook in voorgaande jaren werd Wine meermaals opgepakt.

Wine, een bekende zanger, is de voornaamste uitdager van president Yoweri Museveni, die al sinds 1986 aan de macht is. Op 14 januari vinden er presidentsverkiezingen plaats. Robert Kyagulanyi Ssentamu, de echte naam van Wine, is populair onder arme jongeren.

Vanwege corona moet er volgens de Ugandese regering zoveel mogelijk campagne gevoerd worden via de media en niet met fysieke bijeenkomsten. De oppositie meent echter dat Museveni daardoor bevoordeeld wordt, omdat de meeste media trouw zijn aan de regering.

Onderdrukte oppositie

Volgens mensenrechtenrapporteurs van de Verenigde Naties is er sprake van het gewelddadig onderdrukken van de oppositie in aanloop naar de verkiezingen. Activisten en politieke tegenstanders worden om de haverklap gearresteerd of aangevallen.

Recent is ook een mensenrechtenadvocaat aangeklaagd voor witwassen. Na internationale druk kwam hij vandaag op borgtocht vrij. In de afgelopen maanden zijn ook zestien journalisten aangevallen.

Bekijk ook dit portret van Bobbi Wine uit 2019: