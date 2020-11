Doden bij onrust Uganda na arrestatie oppositieleider Bobi Wine

De arrestatie van de populaire oppositieleider, zanger en presidentskandidaat Bobi Wine in Uganda heeft tot grote onrust geleid in de hoofdstad Kampala. Er zijn in twee dagen tijd zeker 16 doden en 25 gewonden gevallen. Ook zijn bij rellen zo'n 350 mensen opgepakt, zegt de politie.

Wine, wiens echte naam Robert Kyagulanyi is, werd gisteren aangehouden omdat de autoriteiten hem beschuldigden van het overtreden van de coronamaatregelen. Wine zou massabijeenkomsten hebben georganiseerd. Hij is bij de verkiezingen in januari de belangrijkste uitdager van een van de langstzittende presidenten van Afrika, de 76-jarige Yoweri Museveni.

Oorlogsgebied

Kampala wordt door persbureau Reuters omschreven als "een oorlogsgebied". Bij de rellen werden auto's gemolesteerd en autobanden in brand gestoken. De politie kon volgens het leger de situatie niet aan; de stad is daarom nu bezet door soldaten in gepantserde voertuigen.

Ook buiten Kampala groeit de onrust. In buitenwijken in het noorden van de stad en in de regio Kyaliwajjala gaan jongeren de straat op.

Wie is Bobi Wine?

Bobi Wine, de popster en oppositieleider, is al verschillende keren opgepakt. "Ze willen het hem duidelijk zo moeilijk mogelijk maken", zegt correspondent Elles van Gelder.

"Je ziet door heel Afrika dat jongeren de macht van de oude garde aanvechten en verandering willen. En je ziet ook dat coronaregels worden gebruikt om democratische ruimte in te perken", weet Van Gelder.

Museveni is al sinds 1986 aan de macht en wil nog niet weg. Hij heeft een paar jaar terug de grondwet herschreven zodat hij nogmaals kandidaat kan zijn. Voorheen was er een leeftijdsgrens van 75 jaar.

Elles van Gelder: "In Uganda hebben ze gezegd dat er wegens corona vooral campagne gevoerd moet worden via de media, maar die zijn grotendeels in handen van de overheid. Daar spint Museveni dus garen bij."

In 2019 maakte de NOS dit portret van Wine: