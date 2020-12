Aanhoudingen na bedreigingen en brandstichting bij medewerkers fruithandel Hedel

In een onderzoek naar de bedreigingen en afpersing van de directeuren en medewerkers van fruitimporteur De Groot uit Hedel heeft de politie vijf mannen aangehouden. Twee van hen zijn opgepakt in verband met de brandstichting van een woning in Hedel. Drie verdachten zijn aangehouden vanwege een nieuwe bedreiging.

Eind november werd aan de Ammerzodenseweg in Hedel een pand in brand gestoken. Het was niet meer te redden en twee bewoners raakten gewond. De bewoners waren twee ex-medewerkers van fruitimporteur De Groot Fresh Group in Hedel.

Directie en medewerkers van het fruitbedrijf worden bedreigd en afgeperst sinds het bedrijf anderhalf jaar geleden de vondst van 400 kilo cocaïne in een partij bananen meldde. Zo lag er onder meer een handgranaat op de stoep bij een zoon van een directeur en werden er twee woningen van medewerkers beschoten.

'Aanslag verijdeld'

De cocaïnedealers houden hen verantwoordelijk voor hun miljoenenverlies, schrijft Omroep Gelderland.

De verdachten zijn op 17 en 22 december aangehouden. Met de aanhoudingen op de laatste datum is volgens De Telegraaf een aanslag verijdeld op een familielid van de eigenaren van het fruitbedrijf. De aanslag zou plaatsvinden in Hilversum, zo blijkt volgens de krant uit vertrouwelijke stukken uit het rechercheonderzoek.

Volgens een woordvoerder van de politie is dit nieuws in het belang van het onderzoek niet eerder naar buiten gebracht. "Om die reden ook zullen op dit moment niet meer details worden verstrekt", zegt hij tegen Omroep Gelderland. Drie van de vijf verdachten zitten nog vast. De politie onderzoekt wat hun betrokkenheid is bij deze zaak.