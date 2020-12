Noodverordening in Veen lijkt te werken: het was een rustige nacht 

Na een aantal onrustige nachten is het vannacht rustig gebleven in het Brabantse dorp Veen. De politie was in groten getale aanwezig om de gisteren afgekondigde noodverordening te handhaven.

Er geldt nu onder meer een samenscholingsverbod en mensen van buiten het dorp kunnen worden geweerd. De politie heeft gisteravond meerdere jongeren aangesproken en weggestuurd op het kruispunt waar de onrust zich steeds afspeelt. Ook werden er auto's tegengehouden bij een toegangsweg naar het centrum.

2 januari

Wie de regels in het Brabantse dorp schendt, riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro. De noodverordening is tot zaterdag 2 januari van kracht.

De gemeente stelde een noodverordening in omdat er de afgelopen nachten sloopauto's in brand werden gestoken. Honderden mensen waren op de been, hielden zich niet aan de coronamaatregelen en staken zwaar vuurwerk af.