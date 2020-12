Noodverordening van kracht tegen onrust in Veen

In Veen is vanwege de onrust van de afgelopen dagen een noodverordening ingesteld. De maatregel blijft van kracht tot en met zaterdag 2 januari middernacht.

Burgemeester Lichtenberg van de gemeente Altena, waar Veen onder valt, zegt dat de noodverordening de rust moet herstellen. Vanaf nu kunnen mensen van buiten het dorp die niets in Veen te zoeken hebben, geweerd worden. Ook is een samenscholingsverbod ingesteld voor meer dan twee personen. Verder geldt er een verbod op het dragen van voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden.

Gevangenisstraf

Wie de regels in het Brabantse dorp schendt riskeert een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro.

De politie zegt geen informatie te verstrekken over inzet of capaciteit, maar benadrukt dat de noodmaatregel gehandhaafd zal worden.

De afgelopen dagen werden in het dorp auto's in brand gestoken. Honderden mensen waren op de been en hielden zich niet aan de coronamaatregelen. Ook staken de aanwezigen vuurwerk af.

Vrijdagnacht werden brandweerlieden bekogeld met vuurwerk. Gisteren noemde burgemeester Lichtenberg dat een nieuw dieptepunt.