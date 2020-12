Blok: Nederlands belang voldoende afgedekt in brexitakkoord

De belangen van Nederland zijn "in voldoende mate afgedekt" in het handelsakkoord dat de Europese Unie heeft gesloten met de Britten. Dat schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland had een ambitieuzere inzet, aldus de bewindsman. "Maar dit is de hoogst haalbare uitkomst, mede gezien de opstelling van het Verenigd Koninkrijk in de onderhandelingen." Op de valreep sloten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk afgelopen donderdag een deal over de handelsbetrekkingen na de brexit. Na enkele dagen de tekst te hebben bestudeerd laat Blok vandaag weten wat de regering ervan vindt.

Een positief punt dat wordt genoemd is het hoofdstuk over een gelijk speelveld: "De afspraken in dit akkoord zijn zonder precedent en bieden een goede basis om oneerlijke concurrentie tegen te gaan". Verder noemt Blok het voor Nederland goed nieuws dat wegtransport beide kanten op "een open markt blijft".

Visserij

Minder opgetogen is de regering over de visserij-afspraken die "pas op het allerlaatste moment" konden worden gesloten. Nederlandse vissers kunnen voortaan flink minder vis vangen in Britse wateren. In Bloks brief is te lezen dat de Britten zich hard hebben opgesteld in dit dossier.

Blok schrijft dat hij teleurstelling bij vissers begrijpelijk vindt, maar noemt de gemaakte afspraken onvermijdelijk. "Ook voor de visserij is het van belang dat een no-deal is afgewend, omdat zij daarbij gedwongen zou zijn te vissen op een aanzienlijk kleiner oppervlak in enkel de EU-wateren." De minister schrijft verder dat hij Europese compensatie voor de getroffen vissers verwacht.

Een ander punt dat wordt aangestipt is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit het Erasmus-uitwisselingsprogramma voor studenten. "Het kabinet betreurt net als verschillende andere lidstaten dat het VK ervoor gekozen heeft niet deel te nemen." Britse studenten kunnen nu minder makkelijk in de EU gaan studeren en vice versa.

Op het laatste moment

In het algemeen schrijft Blok nog dat hij het betreurt dat de deal pas zo laat is gekomen (enkele dagen voor de deadline). "Liever had het kabinet gezien dat het akkoord ruim voor het einde van de overgangsperiode was bereikt."

Het Europees Parlement moet het akkoord nog ratificeren, maar kan dat niet meer doen voor 1 januari, als de nieuwe regels in werking treden. Waarschijnlijk stemt het parlement er later in januari over. Tot die tijd is er sprake van een voorlopige toepassing van de regels.

Waarschijnlijk wordt het handelsakkoord morgen besproken in Tweede Kamer.