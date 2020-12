Drukte in de Ardennen en Oostenrijk na sneeuwval: 'Blijf weg'

Mensen die van plan waren om vandaag naar de Hoge Venen in de Ardennen te gaan, worden dringend verzocht thuis te blijven. De politie zegt dat het te druk is in die regio.

Duizenden mensen zijn naar het natuurgebied gereden na de sneeuwval van de afgelopen dagen. Daardoor was het druk op de wegen naar de Hoge Venen. Ook parkeerden mensen hun auto op plekken in beschermde gebieden die niet daarvoor bedoeld zijn. Zo'n 200 mensen zijn daarom beboet.

Wie een mooie natuurwandeling in de Ardenner bossen wil maken, wordt dus teleurgesteld. Afstand houden op de paden is nauwelijks mogelijk. Een natuurbeheerder zegt tegen de Franstalige omroep RTBF dat van het idyllische beeld dat men zich voorstelt, inmiddels niet veel over is.

Ook drukte in Oostenrijk

Ook de wegen in skigebieden in Oostenrijk zijn volgelopen. Op sommige plekken zijn toegangswegen dicht, zoals in de deelstaat Karinthië die populair is onder langlaufers. In het dorp Damüls moest de politie ingrijpen omdat mensen te dicht bij elkaar stonden, meldt het Duitstalige persbureau DPA.

In Oostenrijk heeft het de afgelopen week fors gesneeuwd. Veel skigebieden zijn gewoon open, maar alleen voor Oostenrijkers. Mensen die uit het buitenland komen, moeten verplicht tien dagen in quarantaine. Volgens de autoriteiten blijven veel mensen daarom weg.

Oostenrijk kreeg in april veel kritiek omdat het wintersportseizoen in februari gewoon was doorgegaan terwijl het coronavirus al in Tirol en Karinthië rondwaarde. Honderden Nederlanders hebben zich in april aangesloten bij een massaclaim tegen de autoriteiten in Tirol.