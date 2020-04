Honderden Nederlanders sluiten zich aan bij massaclaim tegen Tirol

Susan de Best uit Amersfoort ging eind februari met een groep van dertien mensen skiën in Ischgl. Ze bleven tot 7 maart. Elf van hen zijn ziek geworden. De Best wil vooral weten wanneer bekend was dat er corona heerste in Ischgl. "We zijn gewoon niet goed voorgelicht. Het ergste is: een van ons ging na de vakantie op bezoek bij zijn moeder. Hij voelde zich toen nog oké en wist nog niet dat hij besmet was. Drie weken erna overleed zijn moeder aan corona."

Ook Jan (68), zijn achternaam ziet hij liever niet in de pers, is verbolgen over het gebrek aan informatie. "We vertrokken op 6 maart en hebben de dag van tevoren nog bij het RIVM gecheckt of Ischgl veilig was. Niks aan de hand. Ook als je ernaar vroeg in Ischgl zelf werd het weggewuifd."

Nalatigheid?

Susan en Jan zijn twee van de 389 Nederlanders die zich bij advocaat Peter Kolba van de Oostenrijkse consumentenorganisatie VSV meldde. Hij verzamelt de verhalen en legt deze als aangifte neer bij het OM. Kolba wil daarnaast met een massa-schadeclaim civielrechtelijk verhaal halen.

Voor Kolba staat buiten kijf dat er sprake is van nalatigheid. "Men heeft het gewoon niet willen zien. Op 25 februari was er een besmetting in Innsbruck. Toen rukte de politie massaal uit en sloot een hotel hermetisch af. Anderhalve week later gebeurt er hetzelfde op een toeristische hotspot, daar waar het om geld draait, en daar is de reactie: we desinfecteren de ruimte en vervangen het personeel, maar laten de boel wel open."

In Ischgl wordt afwijzend gereageerd op de beschuldigingen. Onder anderen de burgemeester zegt zich niet verantwoordelijk te voelen. "We hebben gedaan wat we konden", zegt hij tegen de Duitse publieke zender BR. Ook in dit interview wordt door Tirol alle schuld van de hand gewezen. Een uitzondering is de eigenaar van de Kitzloch; die heeft wel excuses aangeboden en gezegd dat hij de zaak eerder had moeten sluiten.

Het Openbaar Ministerie denkt over twee à drie weken met de eerste resultaten van het onderzoek te komen. Dan moet ook duidelijk worden of er voldoende aanknopingspunten zijn om personen te vervolgen.

De Best hoopt dat het zo ver komt: "Het inwilligen van onze claim zou een heel klein het gevoel van compensatie geven voor het inkomen dat we nu missen. Helaas krijgen we de moeder van een van onze vrienden er niet mee terug."