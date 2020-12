Zorgpersoneel werkt door met kerst: 'Niemand moet vandaag alleen zijn'

Schaap werkt beide kerstdagen. Vandaag zou ze dat al doen en omdat een collega ziek is, neemt ze ook de dienst van morgen over. "Anderen zouden er misschien veel voor moeten gaan schuiven. Wij vieren als familie dit jaar vooral kerstavond met cadeautjes onder de boom."

Ondertussen breekt Schaap zich het hoofd over hoe ze als afdeling en ziekenhuis de komende tijd doorkomen. "We moeten steeds ad hoc schakelen en bijstellen met personeel en middelen. We weten niet waar we gaan uitkomen, dat vind ik wel lastig." Het ziekenhuis heeft een plan klaarliggen, maar het is de vraag of ze voldoende handen aan de bedden kunnen krijgen. "Dat wordt echt het grootste probleem."

Hand vastgepakt

Van de artsen, assistenten en verpleegkundigen met wie Schaap werkt, heeft ongeveer een vijfde corona gehad, schat ze. Vooral voor de assistenten is dat lastig. "Het zijn drukke diensten en je voelt dat de boog heel gespannen staat, dat is zorgelijk. Ik probeer een luisterend oor te behouden en extra dingen die belastend zijn, uit het rooster weg te laten."

Zelf heeft Schaap ook corona gehad, in de herfstvakantie. Waarschijnlijk raakte ze besmet toen ze tijdens een nachtdienst een patiënt behandelde. Hij leek het niet te gaan redden. "Mogelijk heb ik een hand vastgepakt of ben ik te dichtbij gekomen. Als iemand aan het sterven is, gaat de routine een beetje overboord. Ik denk dat het daar is misgegaan."

Schaap had een paar dagen koorts en lag een kleine week in bed. Toen ze weer begon met werken, deed ze dat eerst voor zo'n 75 procent. "Daarna voelde ik me helemaal beter en gelukkig had ik geen restverschijnselen."