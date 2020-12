Israël voert luchtaanval uit in Syrië, inwoners Libanon schrikken van lawaai

Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. Er zouden explosies te horen zijn geweest in de stad Masyaf in de provincie Hama. Volgens lokale media kwam de Syrische luchtafweer in actie.

Israëlische straaljagers vlogen laag over delen van Libanon, dat tussen Israël en de Syrische provincie ligt. Sommige bewoners maakten melding van gevechtsvliegtuigen boven Beiroet.

Het is niet bekend wat het doelwit van de aanval in Syrië was en of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens de Israëlische krant Ha'aretz is Masyaf een belangrijk militair centrum voor het regime van president Assad. Er staan onder meer een militaire academie en een faciliteit voor wetenschappelijk onderzoek. Israël heeft vaker aanvallen in het gebied uitgevoerd.

'Spervuur van raketten'

Het Syrische ministerie van Defensie kwam na de explosies met een verklaring waarin de aanval werd veroordeeld. Volgens het ministerie heeft Israël zich schuldig gemaakt aan agressie door een "spervuur van raketten" op Masyaf af te vuren. De Syrische luchtafweer zou de meeste raketten hebben onderschept.

Israëlische straaljagers dringen het Syrische luchtruim regelmatig binnen om aanvallen uit te voeren. De laatste jaren is dat tientallen keren gebeurd. De meeste acties waren gericht tegen wapentransporten bestemd voor Hezbollah. De afgelopen maanden is Hezbollah volgens Israëlische functionarissen bezig om fabrieken voor precisieraketten op te zetten.

Deze keer was het geluid van de toestellen boven Libanon luider dan normaal, waardoor veel bewoners van Beiroet schrokken. Eerder dit jaar werden de inwoners opgeschrikt door een catastrofale explosie in de haven van de hoofdstad.