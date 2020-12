Opluchting over deal, 'maar dit is nog steeds een harde brexit'

De details van het 2000-paginatellende dossier zullen de komende dagen duidelijk worden. In dit artikel kun je lezen wat er in hoofdlijnen is afgesproken.

De Europese leiders moeten formeel nog akkoord gaan met de tekst. Evenals het Britse parlement, dat er op 30 december over zal stemmen. Maar aangezien de Conservatieve Partij van Johnson een meerderheid heeft in het Lagerhuis is de verwachting dat het in grote lijnen de deal wordt zoals hij vandaag is gepresenteerd.

Premier Johnson hamerde in er zijn toespraak op dat er nu eindelijk stabiliteit en zekerheid komt. "We hebben de controle over ons land en over onze toekomst per 1 januari terug", zei hij. Von der Leyen spreekt van een "eerlijk en gebalanceerd" akkoord en voegt er aan toe: "We kunnen brexit nu eindelijk achter ons laten."

Bekijk hier hoe de brexit-onderhandelingen zich van 2016 tot vandaag voortsleepten: