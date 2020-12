Politie: drillrap-ruzie mogelijk scenario voor steekpartij supermarkt Amsterdam

De Amsterdamse politie houdt er rekening mee dat een steekpartij in een supermarkt verband houdt met een ruzie tussen drillrapgroepen. Volgens Het Parool was een vete tussen de groepen aanleiding voor het geweld. De politie noemt dat een van de mogelijke scenario's.

Bij de steekpartij werd een 18-jarige medewerker van een supermarkt in Watergraafsmeer neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Voor het incident was er een worsteling tussen de medewerker en een onbekende man. Wat daar de aanleiding voor was, is nog onbekend. De dader wist te ontkomen en een grote zoekactie met onder meer een helikopter leverde niets op.

Het Parool meldt op basis van "goede bronnen" dat het slachtoffer lid is van drillrapformatie Z42 uit de K-buurt in de nabij gelegen Bijlmer. De dader zou gelieerd zijn aan het rivaliserende FOG uit Venserpolder, een wijk die de rappers Zone 2 noemen. Op sociale media zouden beelden zijn geplaatst van een nieuwsbericht over de steekpartij met daarbij de tekst 'fogwinning'.

Uit onderzoek in Rotterdam bleek onlangs dat drillrap daar maar in weinig gevallen tot echt geweld leidt. "Ook als er drillers bij geweldsincidenten betrokken zijn, is het belangrijk om te kijken naar de aanleiding van dit soort conflicten en niet te snel genoegen te nemen met de verklaring dat het dan wel door de muziek zal komen", stelde een van de onderzoekers.