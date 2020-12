Rusland stelt sancties in tegen Europese diplomaten

Rusland heeft een inreisverbod ingesteld voor een onbekend aantal Europese diplomaten. Het is ook niet duidelijk aan wie de sancties zijn opgelegd. Eerder vandaag werden de ambassadeurs van Duitsland, Frankrijk en Zweden ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou.

De maatregelen zijn een reactie op sancties die de EU heeft opgelegd aan zes Russen en een onderzoeksinstituut, die in verband worden gebracht met de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Zij kregen reisverboden opgelegd. Ook worden hun Europese financiële tegoeden bevroren.

In een verklaring schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat Europese landen zich ten onrechte bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. De sancties zijn gericht tegen personen die zich "schuldig hebben gemaakt aan de escalerende anti-Russische sancties".

Volgens Duitse media is ook aan de ontboden ambassadeurs niet duidelijk gemaakt wie door de strafmaatregelen worden getroffen.

FSB-video

Kremlincriticus Navalny werd in augustus plotseling onwel tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou. Volgens Siberische artsen was dat het gevolg van een lage bloedsuikerspiegel, maar zijn persoonlijke arts sprak al snel van vergifting.

Later werd hij overgeplaatst naar een Duits ziekenhuis, waar onderzoekers vaststelden dat Navalny is vergiftigd met het Russische zenuwgif novitsjok. Onderzoekscollectief Bellingcat claimt dat de Russische geheime dienst FSB achter de vergiftiging zit.

Gisteren publiceerde Navalny een video waarin hij een FSB-agent een bekentenis ontlokte. In een telefoongesprek deed hij zich via een nagemaakt FSB-telefoonnummer voor als een medewerker van de Russische Nationale Veiligheidsraad. De geheim agent verklaarde dat het gif in Navalny's onderbroek was aangebracht en dat hij verrast was dat Navalny de aanslag heeft overleefd.

Psychische problemen

Het Kremlin en de FSB hebben de vergiftiging altijd ontkend. In zijn jaarlijkse persconferentie zei president Poetin vorige week dat Navalny "niet belangrijk genoeg is om een doelwit te zijn". Ook zou de oppositiepoliticus niet meer hebben geleefd als iemand hem echt had willen vergiftigen, aldus Poetin.

Zijn woordvoerder Peskov zei vandaag dat Navalny psychische problemen heeft. "De patiënt leidt aan vervolgingswaanzin en vertoont tekenen van megalomaan gedrag." Navalny's woordvoerder Kira Jarmisj noemt de verklaring van Peskov een verdoezeling van de waarheid.