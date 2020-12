Groningen krijgt een hyperloop-testbaan

De aanleg van een hyperloop-testbaan van 3 kilometer in de buurt van de stad Groningen kan doorgaan. Dankzij een subsidie van 4,5 miljoen euro van de ministeries van Infrastructuur en Economische Zaken is de financiering rond.

'Buizenpost'

De hyperloop is een supersnelle vacuümtrein. Hij vliegt door een buis die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken. Het is een soort buizenpost voor goederen en mensen. Wereldwijd zijn meerdere bedrijven met de ontwikkeling van de technologie bezig.

De hyperloop is nu nog toekomstmuziek, maar de deelnemende organisaties willen de komende drie jaar aantonen dat het vervoermiddel veilig en economisch levensvatbaar is, meldt RTV Noord.

Studenten

Hyperloopbedrijf Hardt Hyperloop behoort tot de partijen die de financiering ontvangen. Het bedrijf werd een paar jaar geleden opgericht door een groep studenten van de TU Delft. Het bedrijf neemt de aanleg van de testbaan bij Groningen voor zijn rekening. De kosten zijn 30 miljoen euro.

In 2022 moet het complex klaar zijn. Onder meer Tata Steel, Vattenfall, IHC, Schiphol en bouwbedrijf BAM zijn erbij betrokken. De provincie Groningen draagt 3 miljoen euro bij.