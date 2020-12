Rampbrug Genua nauwelijks gecontroleerd en onderhouden

Het instorten van de Morandibrug in Genua was het gevolg van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Tot die conclusie komen deskundigen in een rapport van meer dan 400 pagina's over de ramp, die 43 mensen het leven kostte. "Als controles en onderhoud correct waren uitgevoerd, was de instorting waarschijnlijk voorkomen", zeggen de ingenieurs en experts.

Al sinds de ramp in augustus 2018 wordt voor de schuldvraag gewezen naar exploitant Autostrade per l'Italia. Dat bedrijf zou steken hebben laten vallen bij het onderhoud. Eerder onderzoek door de Italiaanse autoriteiten duidde volgens premier Conte op "ernstige en onvergeeflijke nalatigheid".

De deskundigen zeggen nu ook dat er veel mis was met de brug. Sommige pijlers waren de laatste 25 jaar amper nog nagekeken en bij staalkabels was sprake van corrosie. Ontwerper Riccardo Morandi had in de eerste decennia na de opening van de brug zelf gewezen op het risico van corrosie, maar zijn aanbevelingen werden in de wind geslagen. Al met al is sinds de bouw van de brug niets gedaan om verslechtering van het bouwwerk tegen te gaan of fouten te corrigeren, concluderen de experts.

Beelden van de ramp in Genua gingen de wereld over. We maakten eerder deze terugblik: