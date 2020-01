Italiaanse premier haalt hard uit: 'Ernstige nalatigheid bij brugramp Genua'

43 doden

In augustus 2018 stortte een deel van de Morandi-brug in. Veel auto's vielen in de diepte en 43 mensen kwamen om het leven. Bijna een jaar later werden de restanten van de brug opgeblazen. Inmiddels is begonnen met de bouw van een nieuwe brug. Die is ontworpen door architect Renzo Piano en moet in april van dit jaar klaar zijn.

Nu het onderzoek naar de oorzaak van de ramp klaar is, zal het Italiaanse kabinet moeten beslissen over de vergunning van Autostrade. Van Schaik: "De politiek moet nu gaan kijken of Autostrade de snelwegen waar het nu tol heft mag blijven beheren. Autostrade zelf heeft al gezegd dat als de vergunning wordt ingetrokken, het bedrijf failliet is."

Zo werden vorig jaar de restanten van de brug opgeblazen: