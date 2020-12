Britten geïsoleerd: 'Schrikbeeld van no-deal-brexit zie je in de praktijk'

Nederland was een van de landen die dit weekend meteen tot actie overgingen, met een vliegverbod voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de nieuwe, mogelijk besmettelijker variant van het coronavirus begin deze maand ook al in Nederland is opgedoken, hoopt het kabinet de verdere verspreiding van die variant met dit reisverbod maximaal te beperken.

Hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder, die al meer dan dertig jaar onderzoek doet naar coronavirussen, vindt de maatregel op zijn minst opmerkelijk. "In het voorjaar, toen het virus uit Noord-Italië onze kant op begon te bewegen, was de situatie veel ingrijpender", zegt hij.

"Aan de andere kant is dat ook achteraf praten, men kon het risico toen niet goed inschatten. Eerst was het een coronavirus in China, ver weg. Toen in Noord-Italië, ook ver weg. En zelfs toen het virus in Brabant opdook, vond een deel van Nederland het nog ver weg. Zo gaat dat soms: onderschatting. Het verspreidingsbereik van een virus is ook gewoon moeilijk te voorspellen."

Topje van de ijsberg

De virusvariant die nu in het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig is (en dus ook al in Nederland is vastgesteld), is overigens voor 98,8 procent gelijk aan het virus dat vorig jaar in Wuhan opdook, zegt Snijder. "Er wordt nu over gesproken alsof het compleet nieuw en eng is, maar er is sprake van twintig mutaties." Volgens de hoogleraar valt dat aantal in het niet bij het totaal aantal mutaties.

Wel denkt Snijder dat het ene bekende geval in Nederland het topje van de ijsberg is. Volgens minister De Jonge wordt dat nu onderzocht. Hij verwacht vandaag een advies te krijgen van het Outbreak Management Team over "wat ons nu te doen staat".

Verder is het nu alle hens aan dek, zegt De Jonge: