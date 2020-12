ChristenUnie wil niet terug naar Nederland van voor corona

De ChristenUnie wil niet meer terug naar het Nederland van voor de coronacrisis. Het roer moet om, schrijft de partij in het concept-verkiezingsprogramma Kiezen voor wat écht telt. En die keuzes zijn: betere zorg voor elkaar en voor de schepping en een economie die om mensen draait, niet alleen om geld en grote bedrijven.

Lijsttrekker Gert-Jan Segers verwijst in een toelichting naar de eerste coronagolf. "Toen was er zorg voor elkaar, toen keken mensen naar elkaar om. En we hebben gemerkt hoe prettig het is als je in zo'n samenleving leeft. Dat is wat mij betreft dan ook het Nederland van na corona."

Om dat te bereiken wil de ChristenUnie onder meer het belastingstelsel wijzigen. De toeslagen moeten volgens de partij worden geschrapt. In plaats daarvan moeten huishoudens een belastingkorting kunnen krijgen die afhankelijk is van het aantal personen.

Basisbanen en kilometerheffing

De partij wil dat de salarissen van zorgpersoneel, politieagenten en leraren omhoog gaan. Ook moet er een fonds met 100 miljoen euro komen om sociale initiatieven en vrijwilligersprojecten te ondersteunen. Regelingen voor mantelzorgers moeten worden verruimd. Voor mensen in de bijstand komen er wat de ChristenUnie betreft 50.000 'basisbanen'.

Om de natuur te ontzien wil de ChristenUnie het aantal nachtvluchten beperken. De fiets en het ov moeten de belangrijkste vervoersmiddelen voor de korte afstand worden. En er moet een kilometerheffing komen voor autogebruik; in de stad betaal je meer dan in gebieden met weinig openbaar vervoer.

Verder wil de partij, net als veel andere partijen, dat het minimumloon omhoog gaat en dat het leenstelsel voor studenten wordt ingeruild voor een basisbeurs. "Dat zijn beloftes die je breed hoort resoneren", zegt Segers. "Dus je kunt ervan uitgaan dat we daar echt succes mee gaan boeken."

'Prijs voor meeregeren omhoog'

De verkiezingen zijn volgend jaar maart. De ChristenUnie heeft nu vijf zetels in de Tweede Kamer en is de kleinste regeringspartij. Segers hoopt op groei en mikt op zeven zetels. "Dat is een mooi bijbels getal." Hij liet eerder al weten dat zijn prijs om weer in een kabinet te gaan zitten, hoger wordt.

Er moet wat de partij betreft meer rekening worden gehouden met medisch-ethische idealen als 'waardig ouder worden'. Bij de formatie van het huidige kabinet botste de ChristenUnie daarover met D66. Die partij vindt dat ouderen die klaar zijn met hun leven hulp moeten kunnen krijgen bij zelfdoding.