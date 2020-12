De Jonge: mutatie coronavirus is geen reden tot paniek, wel zorgelijk

"Dat was iets wat we snel konden doen", aldus De Jonge. De besluitvorming over reizen per boot, trein of auto ligt iets ingewikkelder. Daar is contact over met andere Europese landen. Een algeheel reisverbod behoort tot de mogelijkheden, zegt hij, maar zo ver is het nog niet.

'Geen aanscherpingen voor Kerst'

Er zijn op dit moment nog geen plannen om de Nederlandse maatregelen voor Kerst aan te scherpen. "De informatie die we nu hebben, geeft daar geen aanleiding toe." Maar er kan iets veranderen, waardoor er toch een strenger beleid komt. Vooralsnog geeft De Jonge hetzelfde advies van zijn Britse collega: "Gedraag je alsof je het virus zelf hebt en zorg ervoor dat de feestdagen niet ook feestdagen voor corona worden."

De Jonge zegt dat het erop lijkt dat het gemuteerde virus zich sneller verspreidt. Maar, voegt hij daaraan toe, er golden in Engeland tot zeer recent ook minder strenge maatregelen dan in Nederland. Dus het kan ook zijn dat het gemuteerde virus daardoor makkelijker om zich heen kon grijpen.